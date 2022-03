Os inesquecíveis maus da fita de Batman

As mais lidas GPS



Ra's Al Ghul - Liam Neeson

O mentor e treinador de Bruce Wayne no primeiro filme da trilogia de Christopher Nolan é o pai de Talia, uma das paixões do milionário de Gotham. Interpretado por Liam Neeson em Batman – O Início, é Josh Pence que dá vida a um mais novo Henri Ducard (como também é conhecido) em O Cavaleiro das Trevas Renasce (2012), o último da trilogia de Nolan que teve Christian Bale no papel de homem-morcego.