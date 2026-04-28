Novo canal aposta na nostalgia e marca regresso de séries como "Alf", "O Justiceiro" ou "Quem Sai Aos Seus"

A partir de 4 de maio, os serviços de televisão por cabo vão ter um novo canal. Chama-se VinTV e dirige-se ao público com mais de 45 anos. As séries "Alf", "O Justiceiro" ou "Quem Sai Aos Seus" são alguns dos destaques.

Com uma programação recheada de filmes e séries que marcaram uma geração, a VinTV estreia a emissão em Portugal a partir das 12h15 do próximo dia 4 de maio. A produção que inaugura o canal será Crime, Disse Ela (1984-1996), popular série norte-americana com Angela Lansbury no papel da inesquecível Jessica Fletcher, uma escritora de policiais também perita em resolver mistérios "reais".

Neste primeiro dia de emissão, a grelha conta com várias séries icónicas que irão marcar a programação do canal. É o caso das sitcoms Quem Sai Aos Seus (1982-1989), que popularizou o ator Michael J. Fox; ou ALF - Uma Coisa de Outro Mundo (1986-1990), focada no extraterrestre mais insurreto da história e um grande fã de gatos (desde que estivessem no prato).

Da coleção vintage também fazem parte O Justiceiro (1982-1986), que lançou David Hasselhoff para o estrelato, antes de Marés Vivas, no papel de um agente secreto cujo melhor amigo é o carro K.I.T.T., uma inteligência artificial de quatro todas. E ainda Serviço de Urgência (1994-2009), um salto para os anos 1990 e 2000 no novo canal, para dar lugar ao mais popular drama médico de sempre, pelo menos até à estreia na HBO Max da série The Pitt, em 2025. Em comum têm o ator Noah Wyle.

Mas nem só de séries se faz o VinTV, que promete clássicos do cinema como Flashdance (1984) e Footlose, mas - um pouco a destoar - o remake de 2011, em vez do filme original de 1984, com Kevin Bacon.

Um canal "vintage cool"

O VinTV é um canal produzido pela Dreamia, responsável pelos canais Hollywood, Panda, Panda Kids, Casa e Cozinha, Blast e pela plataforma de streaming Panda Plus. Uma produtora detida pela NOS e pela AMC Networks International Iberia & Latin America.

O novo canal estreou em Espanha em julho de 2025 e tem como público-alvo espetadores com mais de 45 anos, embora também assuma que quer conquistar novas gerações, lê-se num comunicado no site oficial da produtora: "O canal cruza a nostalgia dos millennials com a curiosidade da Geração Z, explorando um território emocional culturalmente relevante, assente no conceito de 'vintage cool', que resgata personagens e momentos que fazem parte do imaginário coletivo".

O comunicado cita ainda Susanna Barbato, CEO da Dreamia, que explica que o canal "foi pensado tanto para quem quer revisitar o passado, como para quem o está a descobrir pela primeira vez". Estará disponível na posição 94 da NOS; na 65 da Vodafone; na 78 do MEO; na 48 da Nowo; e na 38 da DIGI.

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