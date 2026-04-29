'Os Não Eleitos': saiba tudo sobre a série mais vista da semana

Asa Butterfield é um dos protagonistas da sérieRekha Garton/Netflix
"Existem mais de dois mil grupos religiosos no Reino Unido. Alguns são comunidades fechadas mas muitos, como este fictício, vivem à vista de todos." É com esta nota que começa a nova série da Netflix, Os Não Eleitos, que esta semana foi a mais vista na plataforma e ultrapassou os 10 milhões de visualizações poucos dias após a estreia, a 21 de abril.
O thriller psicológico mergulha no interior de uma seita cristã fictícia e acompanha de perto a vida de Rosie (Molly Windsor), que é casada com Adam (Asa Butterfield, protagonista da série Sex Education) e segue as regras severas da comunidade.
Tudo muda com a chegada de Sam (Fra Fee), um prisioneiro em fuga, que procura guarida na seita religiosa. A partir desse momento, a narrativa ganha um novo fôlego - que mantém até ao fim - e pouco a pouco vão sendo revelados segredos sombrios, ao mesmo tempo que se exploram temas como as relações tóxicas, o abuso de poder, a fé, a identidade e a liberdade de escolha.
A minissérie, com seis episódios, foi criada por Julie Gearey, responsável também por Intergalactic (2021), e a realização dos episódios ficou a cargo de Philippa Langdale e Jim Loach. “Quando a sociedade atravessa um período de extrema incerteza — como o que estamos a viver agora — é quando estes cultos surgem", disse Gearey, citada pela Netflix. E acrescentou:" Acho que há um verdadeiro conforto e apoio nestes grupos. Não precisas de te preocupar com onde vais viver, o que vais comer ou se tens amigos. É uma estrutura social muito, muito segura… Quando funciona, funciona mesmo, mas se começares a questionar os métodos deles… é aí que os problemas começam."
No site de notícias da Netflix, o Tudum, a plataforma responde a uma pergunta que muitos espetadores têm feito: "A série é baseada numa história real?" A resposta é clara: "Embora a série apresente uma seita e personagens totalmente fictícios, Gearey inspirou-se em histórias reais de antigos membros de seitas." Em Portugal, a produção ocupa neste momento o terceiro lugar no Top 10.