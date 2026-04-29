'Os Não Eleitos': saiba tudo sobre a série mais vista da semana

Com Asa Butterfield e Molly Windsor nos principais papéis, a minissérie de seis episódios mostra os bastidores de uma comunidade religiosa fictícia, no Reino Unido.

"Existem mais de dois mil grupos religiosos no Reino Unido. Alguns são comunidades fechadas mas muitos, como este fictício, vivem à vista de todos." É com esta nota que começa a nova série da Netflix, Os Não Eleitos, que esta semana foi a mais vista na plataforma e ultrapassou os 10 milhões de visualizações poucos dias após a estreia, a 21 de abril.

O thriller psicológico mergulha no interior de uma seita cristã fictícia e acompanha de perto a vida de Rosie (Molly Windsor), que é casada com Adam (Asa Butterfield, protagonista da série Sex Education) e segue as regras severas da comunidade.

Tudo muda com a chegada de Sam (Fra Fee), um prisioneiro em fuga, que procura guarida na seita religiosa. A partir desse momento, a narrativa ganha um novo fôlego - que mantém até ao fim - e pouco a pouco vão sendo revelados segredos sombrios, ao mesmo tempo que se exploram temas como as relações tóxicas, o abuso de poder, a fé, a identidade e a liberdade de escolha.

A minissérie, com seis episódios, foi criada por Julie Gearey, responsável também por Intergalactic (2021), e a realização dos episódios ficou a cargo de Philippa Langdale e Jim Loach. “Quando a sociedade atravessa um período de extrema incerteza — como o que estamos a viver agora — é quando estes cultos surgem", disse Gearey, citada pela Netflix. E acrescentou:" Acho que há um verdadeiro conforto e apoio nestes grupos. Não precisas de te preocupar com onde vais viver, o que vais comer ou se tens amigos. É uma estrutura social muito, muito segura… Quando funciona, funciona mesmo, mas se começares a questionar os métodos deles… é aí que os problemas começam."

No site de notícias da Netflix, o Tudum, a plataforma responde a uma pergunta que muitos espetadores têm feito: "A série é baseada numa história real?" A resposta é clara: "Embora a série apresente uma seita e personagens totalmente fictícios, Gearey inspirou-se em histórias reais de antigos membros de seitas." Em Portugal, a produção ocupa neste momento o terceiro lugar no Top 10.

Veja aqui o trailer: