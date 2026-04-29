Sábado – Pense por si

GPS

"Os Não Eleitos": saiba tudo sobre a série mais vista da semana

Com Asa Butterfield e Molly Windsor nos principais papéis, a minissérie de seis episódios mostra os bastidores de uma comunidade religiosa fictícia, no Reino Unido.

Capa da Sábado Edição 21 a 27 de abril
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de abril
As mais lidas GPS
'Os Não Eleitos': saiba tudo sobre a série mais vista da semana
Sofia Parissi 29 de abril de 2026 às 15:56
Asa Butterfield é um dos protagonistas da série
Asa Butterfield é um dos protagonistas da série Rekha Garton/Netflix

"Existem mais de dois mil grupos religiosos no Reino Unido. Alguns são comunidades fechadas mas muitos, como este fictício, vivem à vista de todos." É com esta nota que começa a nova série da Netflix, Os Não Eleitos, que esta semana foi a mais vista na plataforma e ultrapassou os 10 milhões de visualizações poucos dias após a estreia, a 21 de abril. 

thriller psicológico mergulha no interior de uma seita cristã fictícia e acompanha de perto a vida de Rosie (Molly Windsor), que é casada com Adam (Asa Butterfield, protagonista da série Sex Education) e segue as regras severas da comunidade. 

Tudo muda com a chegada de Sam (Fra Fee), um prisioneiro em fuga, que procura guarida na seita religiosa. A partir desse momento, a narrativa ganha um novo fôlego - que mantém até ao fim - e pouco a pouco vão sendo revelados segredos sombrios, ao mesmo tempo que se exploram temas como as relações tóxicas, o abuso de poder, a fé, a identidade e a liberdade de escolha.

A minissérie, com seis episódios, foi criada por Julie Gearey, responsável também por Intergalactic (2021), e a realização dos episódios ficou a cargo de Philippa Langdale e Jim Loach. “Quando a sociedade atravessa um período de extrema incerteza — como o que estamos a viver agora — é quando estes cultos surgem", disse Gearey, citada pela Netflix. E acrescentou:" Acho que há um verdadeiro conforto e apoio nestes grupos. Não precisas de te preocupar com onde vais viver, o que vais comer ou se tens amigos. É uma estrutura social muito, muito segura… Quando funciona, funciona mesmo, mas se começares a questionar os métodos deles… é aí que os problemas começam."

No site de notícias da Netflix, o , a plataforma responde a uma pergunta que muitos espetadores têm feito: "A série é baseada numa história real?" A resposta é clara: "Embora a série apresente uma seita e personagens totalmente fictícios, Gearey inspirou-se em histórias reais de antigos membros de seitas." Em Portugal, a produção ocupa neste momento o terceiro lugar no Top 10.

Veja aqui o trailer:

Artigos Relacionados
Tópicos seita Séries Série A Cultos e seitas Netflix Asa Butterfield Fra Fee Molly Windsor Jim Loach Portugal Reino Unido
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

"Os Não Eleitos": saiba tudo sobre a série mais vista da semana