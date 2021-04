8 Desportumentários para ver no streaming

As plataformas de streaming têm apostado muito nos conteúdos de desporto. Alguns vão além do habitual nesta área: são puro entretenimento.

Nos últimos anos têm-se multiplicado as séries ou documentários em volta de desporto que entram e saem nas plataformas de streaming. Se nunca experimentou, fica a dica: basta, por vezes, ver cinco minutos para ficar viciado. Em tempos, Losers era do melhor que se podia ver na Netflix (entretanto já não está no catálogo) e com a chegada da Star ao Disney+, vieram também os excelentes documentários da ESPN da série 30 for 30. Os estúdios da Amazon também andam a produzir ótimas séries.