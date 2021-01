Wandavision

Para o grande e para o pequeno ecrã, 2020 foi atribulado. Estreias há muito esperadas foram adiadas, algumas não chegaram aos cinemas e fizeram o caminho mais curto até aos espetadores: o streaming. No campo das séries, houve rodagens estagnadas e muitas histórias deixaram fãs em suspenso, à espera de uma nova temporada.Depositamos agora todas as nossas esperanças em 2021. Estas são 10 produções, de cinema e televisão, que se prometem para este ano - ainda acrescentámos à lista cinco séries que deixaram saudades e entregam novas temporadas este ano. Se tudo correr de feição.Em meados de 1990, adaptavam-se videojogos para o cinema sem qualquer sentido estético ou narrativo. Foi assim que nasceram versões bizarras de Super Mario, Street Fighter e, claro, de Mortal Kombat, realizado por Paul Anderson, que tem uma longa carreira nestas adaptações - a mais popular, Resident Evil. Simon McQuoid foi o escolhido para reanimar este franchise para o cinema, numa altura em que a saga de videojogos goza de uma popularidade imensa.Se 2021 não pregar surpresas, um ano depois do previsto, o 25.º filme de James Bond estreará a 2 de abril. Fukunaga tem no currículo a brilhante adaptação de Jane Eyre e a primeira temporada de True Detective, por isso as expectativas são muitas, até porque o argumento foi coescrito com Phoebe Waller-Bridge. Daniel Craig volta a ser Bond, e Rami Malek (o Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody) está no papel de vilão.O gato e o rato mais famosos do mundo já tiveram muitas vidas, desde a década de 40. Criaram sorrisos para diferentes gerações e, ainda hoje, são intemporais. Em 2021 chega às salas - e streaming - mais um filme com estas personagens: é a terceira vez que contracenam com humanos reais. O elenco tem Chloë Grace Moretz, Michael Peña e Rob Delaney e, se não houver imprevistos, estreará no fim do primeiro trimestre de 2021.Uma das grandes estreias de 2020 passou para 2021. Denis Villeneuve foi claro: está contra a estratégia da estreia simultânea em sala e em stream (HBO Max, que chegará a Portugal para o ano), noticiada pela Warner há semanas, para prevenir a catástrofe que se abaterá nas salas mundiais nos próximos meses. Quanto ao filme, mal se pode esperar para ver como Villeneuve interpretou o denso universo de Frank Herbert, que já foi trabalhado por David Lynch, em 1984. A estreia está prevista para o outono.Duas das personagens mais queridas do universo de Capitão América ressurgem no pequeno ecrã para uma minissérie, de seis episódios, que ocorrem a seguir ao último filme de Os Vingadores. Esta série faz parte da quarta fase do Universo Cinematográfico da Marvel - como WandaVision - e, enquanto esperamos que filmes como Viúva Negra ou The Eternals cheguem, há que matar o bichinho com aquilo que vai chegando ao pequeno ecrã.Se ainda tem na memória os filmes de Os Vingadores, com certeza se lembra de Vision e de Wanda, a Feiticeira Escarlate. Eles serão os protagonistas da série que estreará no Disney+ a 15 de janeiro. Como seria de esperar, a série fará parte do universo cinematográfico da Marvel, que entrou em pausa o passado ano. Vision e Wanda são personagens com imensos poderes e é por aí que começamos: os dois, a tentarem viver uma vida calma, em conjunto, escondendo os seus megapoderes.Segunda adaptação de videojogos nesta lista? Vai ser moda nesta década. No cinema e na televisão (The Last Of Us pode ser uma das grandes estreias da HBO no próximo ano e meio). Uncharted, da PlayStation, é uma série de videojogos que, já por si, imita cinema. Vai ser divertido ver Nathan Drake interpretado por Tom Holland no grande ecrã - um Indiana Jones sem medo de grandes saltos ou de escalar a mais alta montanha com as próprias mãos. Pode ser um dos blockbusters do verão.Todos os grandes grupos têm de ter o seu Game of Thrones. A Amazon não fez por menos e quis adaptar para televisão O Senhor dos Anéis. A série esteve prevista para estrear neste ano, mas, já se sabe, a pandemia adiou. Espera-se que estreie algures em 2021 e há planos para durar muitas temporadas (formalmente, uma segunda já está garantida). A série não será uma repetição dos filmes, mas antes algo que vive no seu universo, contando histórias das personagens antes dos eventos dos filmes.Ainda não é garantido, mas não seria de admirar que a versão em live-action que a Netflix está a produzir de uma das animes mais famosas de sempre chegue no próximo ano. Se não conhece Cowboy Bebop devia. Abra já a Netflix e divirta-se com a melhor cowboy space-opera alguma vez criada - e com uma banda-sonora maravilhosa. Mais de 20 anos depois continua a ser um regalo. A série em live-action vai ser um acontecimento.Os livros de Kristin Hannah são relativamente populares, mas só agora estão a ganhar mais tração na evolução natural destes bestsellers: a adaptação para cinema ou televisão. Em 2021 estreará nas salas O Rouxinol e Firefly Lane chegará à Netflix a 3 de fevereiro. A série foi adaptada por Maggie Friedman (Dawson’s Creek, Eastwick, entre muitos outros trabalhos para televisão) e conta com Katherine Heigl e Sarah Chalke nos principais papéis.A melhor série policial da última década deveria ter recebido a sua sexta temporada em 2020. Atrasou, como tudo. As filmagens já estão terminadas e estreará antes de março de 2021.A terceira temporada já está a ser filmada. É de contar que o Game of Thrones para adultos estreie no próximo verão. O ano 2020 teria sido melhor com uma das melhores séries da atualidadeA quarta e última temporada de Ozark, uma das melhores produções da Netflix, será composta por 14 episódios, divididos em duas tranches. É de esperar que a primeira parte chegue no segundo semestre do ano.A série que serviu de bandeira à Apple TV+ regressará em 2021 para uma segunda temporada. Há novos atores no elenco, mas mantém a base com Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell.Desde 2013 que o assassino em série mais justiceiro desapareceu do pequeno ecrã. Um regresso foi anunciado há uns meses, para uma derradeira temporada. Os 10 episódios chegarão lá mais para o fim do ano.