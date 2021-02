4 documentários desportivos a não perder no streaming

The Last Dance Netflix







Centrada na carreira de Michael Jordan, The Last Dance é uma minissérie com 10 episódios, produzida pela ESPN e pela Netflix a partir de filmagens inéditas e entrevistas, que acompanha os anos mágicos em que Jordan jogou pelos Chicago Bulls, entre 1984 e 1998. O legado desportivo desses anos perdura até hoje.





All or Nothing: Tottenham Hotspur Amazon Prime







All or Nothing é a chancela de documentários desportivos da Amazon Prime, que já dedicou séries a equipas como o Manchester City (futebol), Dallas Cowboys (futebol americano) ou Toronto Maple Leafs (hóquei no gelo). A temporada sobre os Tottenham Hotspur traz um interesse acrescido: José Mourinho.





Tiger HBO







Tiger é um documentário em duas partes sobre a vida, os sucessos e os escândalos de Tiger Woods. Estreou na HBO em janeiro e motivou logo críticas por parte do seu agente, que acusou o filme de passar uma imagem lasciva da estrela e fazer um retrato incompleto do melhor jogador de golfe da História.





Take Us Home: Leeds United Eleven Sports







Série documental em duas temporadas sobre os falhanços e os sucessos do Leeds United ao tentar voltar à Premier League sob os comandos de Marcelo "El Loco" Bielsa (spoiler: conseguiram lá chegar, mas o caminho não foi fácil). Take Us Home: Leeds United é da Amazon Prime, mas está disponível no streaming da Eleven Sports.





Pelé Netflix







Com recurso a entrevistas inéditas e imagens da época, o filme debruça-se sobre os 12 anos em que Pelé passou de jovem estrela em ascensão a um dos melhores jogadores de sempre e símbolo nacional de um conturbado Brasil, no auge de uma ditadura militar. Foi o período em que se tornou o único futebolista a vencer três Mundiais de futebol. Estreia a 23 de fevereiro.