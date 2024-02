Um resort no Quénia como tubo de ensaio para esbater privilégios

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Um resort no Quénia é o tubo de ensaio de Pedro Gil para, na peça Depois das Zebras, questionar em palco a construção de classe, as relações de poder e a forma como estas podem ser rompidas se um episódio trágico assim o ditar. De 15 a 25 de fevereiro, na Sala Luís Miguel Cintra do Teatro S. Luiz, tudo começa com um assalto; um grupo de figuras encapuzadas com sacas listradas às cores irrompe pelo hotel e transforma hóspedes e staff em reféns.