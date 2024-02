Esta 'City Escape Room' é para fãs de Harry Potter e Stranger Things

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Com vários enigmas para resolver, os jogos da City Escape Room, no centro comercial Colombo, em Lisboa, remetem para os universos da saga de magia e da série televisiva. Fomos experimentá-los.

É fã da saga Harry Potter ou da série Stranger Things? Nos dois novos jogos da City Escape Room, no Centro Colombo, o convite é para viajar até esses universos fictícios, enquanto desvenda os mistérios escondidos em cada canto. À partida parece simples, mas não é. O tempo começa a contar a partir do momento em que as portas se fecham e durante 60 minutos o objetivo é puxar pela cabeça o mais rápido possível, de modo a chegar à última sala.