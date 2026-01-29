"Catarina e a Beleza de Matar Fascistas" estreia língua portuguesa no National Theatre de Londres

"É a primeira vez que o National Theatre de Londres apresenta um espetáculo em língua portuguesa", congratulou-se o criador e encenador do espetáculo, Tiago Rodrigues.

A peça "Catarina e a Beleza de Matar Fascistas" estreou-se nos palcos portugueses em 2020 e desde então tem tido recorrentemente lotações esgotadas

A peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas vai estrear-se no Reino Unido em setembro, no que será a primeira vez que uma peça em português consta da programação do National Theatre londrino, anunciou o criador Tiago Rodrigues.

"'Wonderful news'! É a primeira vez que o National Theatre de Londres apresenta um espetáculo em língua portuguesa. O nosso 'Catarina e a Beleza de Matar Fascistas' estará no palco londrino em setembro próximo", escreveu nas redes sociais o dramaturgo, encenador e atual diretor do Festival de Avignon.

A temporada de 2026 do Teatro Nacional britânico inclui um Misantropo, de Martin Crimp a partir de Molière, com Sandra Oh e direção de Indhu Rubasingham, e uma Electra/Persona com Cate Blanchett, Nina Hoss e Ella Lily Hyland sob direção de Benedict Andrews, entre muitas outras peças de relevo.

Antes de setembro, "Catarina e a Beleza de Matar Fascistas" continua por palcos portugueses, com passagens marcadas por Tavira, Águeda, Ourém, Vila Real e Ponta Delgada, só em março.

A peça teve estreia em setembro de 2020, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, e mantém-se em cena desde então, acumulando prémios e representações em salas internacionais de espetáculo, nos diferentes continentes.

Em Roma, a sua estreia foi acompanhada de protestos de forças de extrema-direita, com um deputado do partido Irmãos de Itália (Fratelli d'Italia, agora no Governo), Federico Mollicone, a pedir que o espetáculo fosse retirado do cartaz.

A lista das digressões de Tiago Rodrigues para 2026 é tão extensa como em anos anteriores: "By Heart" está neste momento em Lyon, França, tendo já marcadas récitas em Atenas, Milão e Mougins.

"Coro dos Amantes" vai estar ainda esta semana em Le Creusot, para a semana em Mont-de-Marsan, antes de chegar a Sablé sur Sarthe, em março, e a Liège, em abril.

Entretanto, a peça tem atuações marcadas em Portugal até novembro por Sesimbra, Pombal, Mafra, Gouveia, Évora, Loulé e Águeda.

Com "La Distance", que se estreou em Avignon no ano passado, tem também previstas atuações em Dunquerque, Le Havre, Atenas, Milão, Grasse, Istres, Aix-en-Provence e Poznan, enquanto "No Yogurt for The Dead" passa em junho por Bruxelas, Antuérpia e Paris.

"Hécuba, não Hécuba" vai estar em cena em Paris entre o final de março e 17 de abril.

Já "Entrelinhas" vai fazer parte do Festival Y#22, na Covilhã, em maio, antes de também passar pela fundação Lapa do Lobo, no mesmo mês.