"No trabalho dos artistas existem sinais que apontam para coisas que ainda não aconteceram"

“Perpétuos Efémeros” dá o mote para esta edição do Festival Internacional de Marionetas do Porto, que decorre entre 15 e 24 de outubro em várias salas do Porto e também em Matosinhos.

Em 2020, o FIMP (Festival Internacional de Marionetas do Porto) abriu o ciclo intitulado Ciências e Políticas da Matéria Animada, refletindo nessa edição sobre os Limites do Humano. A segunda parte deste ciclo apresenta-se agora sob o questionamento daquilo que é simultaneamente perpétuo e efémero, numa tensão entre passado e futuro que desemboca no momento presente e que está intimamente relacionado com a vivência subjetiva e coletiva da pandemia.