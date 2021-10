Mónica Calle regressa ao texto teatral no TBA

Noite Fechada marca o regresso da atriz e encenadora Mónica Calle à exploração da palavra em palco. A viagem que começou numa peregrinação a Santiago de Compostela, com Inês Vaz e Mónica Garnel, chega agora ao Teatro do Bairro Alto.

Sentada no sofá de uma ampla sala bege, junto à Sé, em Lisboa, e antes de passar mais uma vez no ensaio o pequeno excerto do texto que será apresentado ao público daí a uns dias, Mónica Calle – que partilha a autoria da peça, bem como a interpretação, com Inês Vaz e Mónica Garnel – explica do que trata, afinal, Noite Fechada.