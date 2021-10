Três razões para ir ao Festival Emergente

O Cineteatro Capitólio, em Lisboa, recebe a nova edição do festival a 15 e 16 de outubro. Os bilhetes custam €15 (bilhete diário) e €20 (passe geral).



Inspirados no punk, no metal ou no rock psicadélico, há uma série de emergentes a surgir para nos puxar de volta aos empurrões que tão bem sabem. À boleia do seu novo disco, Bochechas, Chinaskee traz alguns convidados (que podem incluir Vaiapraia, Primeira Dama ou Filipe Sambado); Gator the Alligator mostram o psicadelismo Mythical Super Bubble; Solar Corona tocam o seu álbum improvisado, Saint-Jean-de-Luz; e os Evacigana apresentam o seu rock progressivo cantado em português, do EP Fortuna.