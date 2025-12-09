Sábado – Pense por si

Na lição de raiva de Alice Azevedo há uma criatura que nos pede escuta

Reinterpretação de Frankenstein, "Prometo-me Moderna" sobe a palco no S. Luiz (em cena de 11 a 21 de dezembro), em Lisboa, e fala-nos da força de existir numa sociedade de silêncios.

Tiago Neto 09 de dezembro de 2025 às 07:00
Alice Azevedo, Lila Vivo (do duo musical Fado Bicha), June João, Stela, e Vítor Silva Costa são o elenco
Alice Azevedo, Lila Vivo (do duo musical Fado Bicha), June João, Stela, e Vítor Silva Costa são o elenco Pedro Macedo/Framed Photos

Alguns livros regressam quando a vida os convoca de volta, consumindo-nos por dentro, mesmo que só nos apercebamos desse chamamento muito depois. Para Alice Azevedo, Frankenstein foi um desses retornos. Lido no 9.º ano como um enigma “confuso e impactante”, encaixou-se numa estante e retomou anos mais tarde, num período precário, em que cada projeto parecia uma salvação.

