CNB leva bailado "Romeu e Julieta" ao palco do Teatro Camões com elenco renovado

O clássico com coreografia de John Cranko e música de Prokofiev regressa ao palco para um total de dez apresentações até dia 28 de dezembro.

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) interpreta a partir de quinta-feira "Romeu e Julieta", um clássico do seu repertório, acompanhado pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, no Teatro Camões, em Lisboa.

Passados 13 anos da última interpretação pela CNB, o clássico com coreografia de John Cranko e música de Sergei Prokofiev regressa ao palco para um total de dez apresentações até dia 28 de dezembro, segundo a companhia nacional.

Fazem parte do elenco mais de 40 bailarinos, dançando nos papéis principais de Romeu os bailarinos Francisco Gomes, Lourenço Ferreira e João Costa, e de Julieta as bailarinas Emma Sicilia, Raquel Fidalgo e Miyu Matsui.

Antes da estreia está previsto um ensaio geral solidário, e a programação paralela inclui conversas sobre o espetáculo e ateliês de dança para famílias, segundo a CNB.

Na versão da CNB, este bailado em três atos segundo a obra de William Shakespeare tem cenografia de João Mendes Ribeiro, imagens do artista visual Daniel Blaufuks, figurinos, adereços, decoração de carros, panejamento e quarto de Julieta concebidos por António Lagarto e desenho de luz de Cristina Piedade.

Criada originalmente em 1962 para o Stuttgart Ballet, a coreografia "Romeu e Julieta" de Cranko é reconhecida pela crítica como uma das grandes obras do ballet clássico pela "combinação de rigor técnico com forte expressividade teatral, explorando os conflitos emocionais das personagens e o peso trágico do destino", assinala a companhia nacional, em comunicado.

A música de Prokofiev, composta entre 1935 e 1936, "reforça a narrativa com momentos de grande intensidade dramática, alternando com passagens de ternura e intimismo para acompanhar a trágica história de amor entre dois jovens", considerada uma obra-prima do dramaturgo William Shakespeare.

No centro do enredo da coreografia estão duas famílias rivais -- os Montéquios e Capuletos, em Verona, Itália - explorando temas como o amor intenso e proibido, a violência, o destino e coragem face à intolerância, usando a dança para expressar a paixão avassaladora, a rivalidade familiar.

A versão apresentada pela CNB foi estreada pela companhia em 2001.

Na quarta-feira, a CNB realiza o Ensaio Geral Solidário, iniciativa destinada a apoiar instituições de solidariedade social, que reverte na totalidade a favor das instituições Soroptimist Portugal, Re-Food Penha de França e a Associação Mais Proximidade.

Criado em 2011 por Luís Moreira, ex-bailarino da companhia, o ensaio geral solidário da CNB que acontece antes de cada estreia apoiou mais de uma centena de instituições.