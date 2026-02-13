Sábado – Pense por si

11 presentes para surpreender no Dia dos Namorados

Com o dia 14 de fevereiro a calhar a um sábado, não há desculpas para não celebrar o amor. Juntámos 11 sugestões de presentes que vão desde chocolates a camisolas, passando pelos espumantes e perfumes.

Ângela Marques , Sofia Parissi 13 de fevereiro de 2026 às 18:14
O conjunto Must-Have Lip Duo (€14), da Sephora Collection, inclui o batom Cream Lip Stain e um lápis de lábios
Para o Dia dos Namorados, a Santini sugere bombons de chocolate recheados com gelado (€12/10 unidades)
Os ténis Puma Skyrocket Lite 2 Alt garantem o máximo de conforto e estão disponíveis em várias cores (€29,99)
A camisola de malha com lã faz parte da coleção de Dia dos Namorados da Mo
Este casaco de camurça com fecho de botões, da Pepe Jeans, é ideal para dias frios (€290)
O perfume Amazônico da marca Granado, originária do Rio de Janeiro, é para todes (€150)
A sweater com coração da Springfield é auto-explicativa (€39,99)
Este pendente faz parte da coleção FLECHAZO, a nova proposta da TOUS para celebrar o amor (€600)
Feitas de cera de abelha de qualidade, as velas L'Art et la Matière da Guerlain são um mimo (€139)
Mainova Mandona: espumantes rosé e branco para celebrar o Dia dos Namorados (€18)
Esta t-shirt vermelha nasceu de uma colaboração entre a HandOver e a Scalpers (€35,99)
11 presentes para surpreender no Dia dos Namorados