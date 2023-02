Starbucks tem uma bebida onde o café é misturado com azeite extra virgem

A Starbucks lançou uma nova bebida onde o café característico da marca é misturado com azeite. A bebida começou por estar disponível em Itália como uma alternativa ao tradicional café expresso ou cappuccino, mais comuns no país.



Esta gama de bebidas foi batizada como Oleato e conta com café arábica"infundido com uma colher de azeite extra virgem e prensado a frio", avançou a maior rede de cafetarias do mundo em comunicado.





O café vai passar a estar disponível em outros os países, depois de ter sido aprovado pelos clientes de Milão, e o seu valor varia entre os 4,5 euros e os 6,5 euros.Uma das clientes de Milão, Nicole Molinari, com 20 anos considerou a bebida como "uma ideia estranha" que "pode agradar muito mais aos estrangeiros do que aos italianos".Já Stefania Battagli, com 22 anos, considerou que o café tinha um pouco de óleo demais. Ainda assim gostou "porque o leite e o óleo podem ser saboreados de forma distinta" que "se misturam e funcionam bem juntos".O fundador da Starbucks, Howard Schultz, referiu que uma viagem que fez a Milão em 1983 o inspirou a acrescentar alguns hábitos italianos de bebida para os Estados Unidos e considerou que o Oleato vai ser "a próxima revolução no café".A gama do Oleado vai estar disponível em várias formas, incluindo caffe latte, uma opção desconstruída com sumo de limão, e um Espresso Martini com vodca e xarope de baunilha.As bebidas vão ser lançadas também "em mercados selecionados por todo mundo". Os primeiros mercado serão o sul da Califórnia, nos Estados Unidos, já na primavera e no final deste ano ao Japão, Oriente Médio e Grã-Bretanha.A empresa norte-americana possui cerca de 36.000 lojas em todo o mundo. Está presente na Itália desde 2018, mas com apenas 23 lojas num onde tradicionalmente se bebe muito café.