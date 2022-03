A padaria Gleba continua a crescer e já chega a Oeiras

A Gleba, padaria criada em 2016 por Diogo Amorim, continua a crescer e a crescer. Depois de no ano passado chegar a Cascais e Alfragide, a padaria dedicada à recuperação do consumo de pão de fermentação natural continua a apostar em levar a sua matéria-prima para fora de Lisboa e, como tal, vai abrir novas lojas no Oeiras Parque, em Oeiras, e no centro comercial Amoreiras – este espaço já em Lisboa.