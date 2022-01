Nat Cool Dão 2020: um vinho que nos dá música

A mais recente edição limitada do projeto Nat Cool, da casa Niepoort, será apresentada em nove concertos nos Coliseus do Porto e de Lisboa. No mercado, o Nat Cool Dão 2020 estará à venda com um QR Code no rótulo, que inclui o álbum “Um copo de fado, dois de bossa nova - Magnum Edition”, do projeto Rua das Pretas.