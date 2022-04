Enóphilo Wine Fest de volta ao Marriott a 23 de abril

São mais de 300 vinhos em prova de meia centena de pequenos e médios produtores no regresso do Enóphilo Wine Fest a Lisboa. Entre as surpresas da 13.ª edição, que se realiza a 23 de Abril, entre as 14h30 e as 20h, no Hotel Marriott, contam-se o Talha DOC, uma mostra de vinhos de talha DOC Alentejo, assim como um conjunto de Provas Especiais de extraordinários vinhos, nacionais e internacionais.