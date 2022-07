Cerveja artesanal: “Uma viagem de ida sem retorno”

As mais lidas GPS

À boleia da nona edição do Art Beer Fest, que se realiza de 15 a 17 de julho em Caminha, falámos com “o padrinho” da cerveja artesanal.

Quando Octávio Costa organizou o primeiro Art Beer Fest, em 2013, havia apenas quatro microcervejeiras artesanais no País: a Letra e a Maldita, nascidas de projetos das universidades do Minho e de Aveiro, respetivamente, e a Sovina e a Vadia. “Hoje há mais de 100 projetos”, diz aquele que muitos consideram o padrinho da cerveja artesanal em Portugal. Octávio desvaloriza o epíteto e diz que a génese do fenómeno começou em Caminha: “Fazemos fluir o movimento.”