André Lança Cordeiro leva a cozinha de bristô francesa à Quinta do Monte d'Oiro para um almoço

Ciclo de almoços e jantares Taste@QMdO continua a 27 de março com a presença do chef e do sommelier do restaurante Essencial, em Lisboa. Estes eventos pretendem explorar as ligações do vinho da Quinta do Monte d'Oiro às mais diversas expressões gastronómicas.