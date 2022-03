No Margarida, tudo é rápido, bom e barato

O novo italiano do grupo Non Basta, em Carnaxide, propõe-se a chegar-lhe a casa com a maior rapidez, privilegiando a qualidade dos produtos.

O balcão é comprido, em tons claros, com uma faixa encarnada a todo o comprimento; as mesas, de cor grená, e a bancada azulada criam um contraste que chama a atenção. Assim é o interior do Margarida, o novo restaurante do grupo Non Basta, que abriu portas em Carnaxide e se foca na confeção de comida italiana autêntica, preparada com rapidez e máxima qualidade, fazendo uso de ingredientes frescos da horta e produtos italianos.