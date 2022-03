A Essência do Vinho celebra a maioridade no Porto

É considerada uma das maiores experiências vínicas do País e celebra 18 anos em 2022. A Essência do Vinho está de regresso ao Palácio da Bolsa, no Porto, entre os dias 31 de março e 3 de abril.

Apesar de eventos pontuais organizados durante a pandemia, 2022 marca oficialmente o regresso em peso da Essência do Vinho. A ocasião é simbólica, ainda para mais num ano em que o evento celebra a sua 18ª edição. "A adesão superou as espectativas. Sinto os produtores animados", diz Nuno Pires, responsável pela Essência, confirmando a presença de 400 produtores nacionais e estrangeiros no Palácio da Bolsa, no Porto, entre os dias 31 de março e 3 de abril.