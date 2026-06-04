Espólio de Prince lança álbum com raridades de toda a carreira do artista.

Intitulado "Timeless", o projeto inclui gravações feitas entre 1977 e 2016. No total são dez gravações inéditas.

Uma nova coleção póstuma de Prince, Timeless, reunindo 10 gravações inéditas de quase toda a sua carreira, será lançada em 28 de agosto, mas o primeiro single, "Stone", uma gravação de 1995, foi divulgado hoje, anunciou a Sony Music.

Intitulado "Timeless", o projeto inclui gravações feitas entre 1977 e 2016, desde os primeiros trabalhos em estúdio como um prodígio adolescente até às últimas apresentações gravadas, entre as quais a gravação "Stone", escrita por Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even, e que foi lançado hoje, segundo comunicado à imprensa.

O anúncio da Sony Music coincide com o Prince Celebration 2026, que começou quarta-feira e decorre até domingo, no complexo Paisley Park, onde o cantor residia e trabalhava, numa propriedade na cidade de Chanhassen, no estado do Minnesota, nos Estados Unidos.

Em reconhecimento ao impacto do artista na cultura, identidade e legado global da cidade, o presidente da câmara de Minneapolis, Jacob Frey, proclamou esta semana como a "Semana de Celebração de Prince".

Prince morreu de overdose acidental de fentanil em 2016 e foi encontrado em Paisley Park, sendo considerado uma das lendas musicais mais importantes da história, conhecido pela extensão vocal e pela originalidade em misturar géneros como pop, funk, rock e R&B (Rhythm and Blues).