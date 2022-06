Novo documentário sobre a banda Wham! está em produção

01 de junho Sofia Parissi com Ana Bela Ferreira

O novo projeto, em produção para a Netflix, dará aos fãs uma visão dos altos e baixos do grupo.

Andrew Ridgeley, uma das metades do duo britânico Wham!, está a trabalhar num novo documentário sobre o projeto. O documentário, ainda sem nome ou data de estreia, dará aos fãs uma visão detalhada dos bastidores e dos altos e baixos do grupo durante o auge do sucesso, na década de 1980, além de prestar homenagem à vida e carreira de George Michael.