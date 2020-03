Há quem entenda que para lançar discos de qualidade é preciso estar sempre a procurar inspiração até que ela apareça. Outros defendem uma abordagem bem distinta. David Berman (fundador dos Silver Jews), por exemplo, dizia: "Para escrever um verso decente, tenho de escrever centenas de linhas de merda." Entre álbuns, normalmente ficava dois ou três anos sem sequer pegar numa guitarra.Berman foi, também, bastante lúcido (o que é estranho vindo do homem que depois de uma overdose se recusou a ser internado e se deslocou ao Loews Vanderbilt Hotel porque queria morrer na suite onde Al Gore esteve durante a recontagem de votos das eleições presidenciais de 2000) quando salientou que os críticos têm uma tendência para proteger as bandas de que sempre gostaram e que essa adulação só os torna piores músicos: baixam os padrões e editam canções bem abaixo dos níveis de qualidade de outros tempos. Um dos exemplos que o cantor norte-americano dava eram precisamente os Pearl Jam.Gostos e adulações à parte, há mais de 20 anos que o quinteto de Seattle tem despejado álbuns sofríveis ou medíocres. Depois da Santíssima Trindade - Ten (1991), Vs. (1993) e Vitalogy (1994) - ainda editaram dois excelentes discos - No Code (1996) e Yield (1998). O que se passou a seguir foi um declínio assombroso que começou com Binaural (2000) e terminou com Lightning Bolt (2013), passando pelos medíocres Riot Act (2002), Pearl Jam (2006) e Backspacer (2009).Por isso mesmo, cada vez mais, os Pearl Jam vão-se assemelhando aos Rolling Stones ou a Bruce Springsteen: música para pessoas que pagam por memórias. Durante estes 20 anos, foi uma base de fãs sólida e bastante dedicada - que, curiosamente, foi crescendo e estendendo-se a públicos mais jovens - que aguentou a banda, à medida que esta, por sua vez, mercantilizava a nostalgia, com concertos cujo alinhamento se centrava, esmagadoramente, em canções que integram os cinco primeiros discos.E é compreensível que a falta de inspiração possa pontuar a carreira de um músico durante algum período. Bowie, por exemplo, nos anos 80 e 90, era uma sombra daquilo que fora nas duas décadas anteriores. Aliás, a sua canção mais marcante nesse período terá sido, muito possivelmente, Dancing in the street, com Mick Jagger, que, convenhamos, é particularmente fraca.Os Pearl Jam têm vivido o mesmo drama. Basta pensarmos nas suas canções de referência dos últimos 20 anos: Love Boat Captain, I am Mine ou Sirens, músicas que, nos anos 90, possivelmente nem chegariam a ser o Lado B de um single (na sua década dourada o quinteto de Seattle editou, a título de exemplo, canções como Alive, Even Flow, Go, Daughter, Dissident, Rearviewmirror ou Given to Fly).De repente, o pior pesadelo de um fã, que tenha um espírito crítico, tornava-se realidade: os Pearl Jam transformavam-se numa banda pastosa, cuja música era, mais do que irrelevante, de fraca qualidade. Ainda assim, tire-se-lhes o chapéu, continuaram a ser uma banda de culto.Se assim é porquê voltar a falar, agora, dos Pearl Jam? A verdade é que com o lançamento de Gigaton, o quinteto de Seattle sacudiu o pó das camisas de flanela e voltou a calçar as Doc Martens. Quem ouviu Dance of the Clairvoyants ou Superblood Wolfmoon percebe instantaneamente que estas canções, além de fibra, recuperam o sentimento e a inspiração de outros tempos. É como se os Pearl Jam tivessem feito as pazes com a idade mas, desta vez, sem se acomodarem.Em entrevistas recentes, os membros da banda têm revelado alguma expectativa quanto a este álbum: Stone Gossard referiu que, na seleção e edição das canções que integram Gigaton, houve um trabalho meticuloso na sua escolha, incluindo-se apenas as mais relevantes e as que fossem mais representativas da interação dos elementos dos Pearl Jam. Mike McCready, por sua vez, descreveu-o como "um mapa experimental até à redenção musical".Os singles Dance of the Clairvoyants ou Superblood Wolfmoon, sem serem hinos como Alive, Even Flow ou Jeremy, são canções fortes, carismáticas e que não envergonham nenhuma banda com 30 anos de carreira. Aliás, a voz de Vedder, em particular em Dance of Clairvoyants, parece rejuvenescida, liberta daquela amplificação meramente grave e limpa, usada e abusada nos últimos trabalhos do quinteto norte-americano. Vedder canta alto, forte, com aquela aspereza que, a par do tom grave, fez dele um dos grandes cantores da década de 90. Dance of the Clairvoyants tem ainda a particularidade de ser uma canção que, à partida, parece mover-se fora dos territórios sonoros normalmente percorridos pelos Pearl Jam, alimentada a sintetizadores e a riffs mais funk. A dimensão da canção torna-se percetível pelo facto de a cada audição parecer crescer.Superblood Wolfmoon, mais perto do registo típico da banda, desdobra-se entre um ambiente apunkalhado e um surf rock ao jeito dos anos 60. Por outro lado, a inspiração vertida nas letras de Vedder subiu uns bons patamares quando comparada com as duas últimas duas décadas. E isso não deixa de ser assinalável.É curioso - e terá certamente um caráter simbólico - que este seja o primeiro disco em que os Pearl Jam são forçados a assumir sozinhos a herança do grunge. Depois da morte de Cobain, Layne Staley e, mais recentemente, Chris Cornell, Vedder & Cia. tornaram-se os únicos representantes vivos daqueles que eram considerados os big four de Seattle: Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden e Pearl Jam. Mesmo que inconscientemente, esse pode ter sido o motor que, após uma longa paragem, reposicionou a banda e a levou a prestar - nem que seja pela atitude revelada nas canções deste último registo - a sua homenagem ao espírito da Seattle na transição dos anos 80 para os 90.Seja como for, Gigaton tem tudo para ser o melhor álbum da banda desde Yield (1998) e também tem tudo para ser o disco em que os Pearl Jam fazem as pazes com aqueles que estiveram lá desde o princípio e que, por isso mesmo, esperam há quase 25 anos por um álbum que seja um digno sucessor de Yield.