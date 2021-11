Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. A sétima edição da festa do espumante acontece esta sexta, sábado e domingo em Melgaço. O evento é uma boa oportunidade para conhecer os grandes espumantes Alvarinho produzidos no território, bem como outros produtores da região ligados ao fumeiro, aos queijos ou à doçaria regional. Manuel Moreira, sommelier e wine educator da Revista de Vinhos, conduzirá diariamente provas comentadas e os chefs Chakall (dia 26, 19h), Luís Américo (dia 27, 15h30) e Vítor Matos (dia 28, 15h30) serão protagonistas das sessões de show cooking, nas quais trabalharão os produtos locais. No espaço de restauração haverá menus devidamente harmonizados com espumantes e à noite há animação musical garantida. A entrada na sétima edição da festa do espumante é livre (dia 26, das 11h às 02h; dia 27, das 12h às 02h e dia 28 das 12h às 18h).