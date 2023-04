Caos e cancelamentos. A prestação de Frank Ocean no festival Coachella

Depois do atraso de uma hora e final abrupto do primeiro concerto, o músico norte-americano cancelou agora o segundo espetáculo por razões médicas.

Confirmado no cartaz do festival Coachella (Califórnia, Estados Unidos) desde 2020, o concerto do passado domingo, dia 16, marcou a primeira vez que Frank Ocean, músico, artista, ex-integrante do coletivo Odd Future – fundado por Tyler, The Creator – subiu ao palco desde 2017.