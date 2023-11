Samuel Úria e Benjamim, um duo raro que é agora uma banda

02 de novembro Andreia Antunes com Leonor Riso

Pelo menos, será assim durante duas noites: este sábado, dia 4, e na quarta-feira, 8, os dois músicos e cantores partilham o palco num concerto conjunto, tocando canções de um, do outro e alheias.

O primeiro encontro entre os dois - em palco e com público a assistir, porque a amizade é de longa data - aconteceu no início deste ano, graças ao projeto Conta-me uma Canção, que juntava músicos portugueses para partilharem histórias, ideias e canções (de um, do outro e alheias) numa espécie de conversa-concerto.