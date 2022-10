The Playlist: a grande revolução sueca na Netflix

As mais lidas GPS

Associamos os grandes avanços tecnológicos a Silicon Valley, mas foi uma empresa sueca que mudou a forma como acedemos a música. The Playlist conta a história da criação da Spotify.

Se há talentos na área da programação por todo o lado, porque é que os grandes avanços tecnológicos apenas acontecem em Silicon Valley? A pergunta, com um toque de ingenuidade, poderia ter sido feita por uma criança, mas quem a faz é um jovem Daniel Ek, pela voz de Edvin Endre, na nova série da Netflix, The Playlist, que conta a história da fundação e início do Spotify.