Nunca mais é sábado: de polvo a concertos, temos seis sugestões para o seu fim de semana

O músico EU.CLIDES sobe a palco no Teatro das Figuras, em Faro, no dia 17 de fevereiro DR

coreógrafos

colaboração artística desde 2011



O espetáculo de dança "Take" , de São Castro e António M. Cabrita, vai estar em cena no Teatro Rivoli, no Porto, a 16 e 17 de fevereiro caticardoso

rancisco Vistas, João Barbosa, Marcello Urgeghe, Ricardo Aibéo e Sandra Santos. Os bilhetes estão à venda por €10 e a sessão tem início às 21h30.





©João Hasselberg

2. O músico Eu.Clides está de regresso a Portugal, para a segunda fase da digressão Declive, que vai buscar o nome ao disco de estreia do artista, lançado em março de 2023. No sábado, 17 de fevereiro, o cantor sobe ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, acompanhado pelos músicos Tota e Ricardo Coelho. Os bilhetes custam €15 e o concerto começa às 21h30.3. Se estiver pelo Porto, aproveite para assistir ao espetáculo de dança Take, em cena no Teatro Rivoli, esta sexta-feira e sábado, 16 e 17 de fevereiro. Com produção da companhia Instável – Centro Coreográfico, a direção da peça está a cargo dosSão Castro e António M. Cabrita, que mantêm umaO espetáculo explora as várias dimensões do som e a sua ligação aos movimentos do corpo. Os bilhetes custam €9 e as sessões realizam-se às 19h30.4. A comédia De Passagem, com texto de Luísa Costa Gomes e encenação de António Pires, vai estar em cena no Theatro Circo, em Braga, esta sexta-feira, 16. Com foco na economia e nas trocas quotidianas, a peça acompanha o jovem Roberto, que durante a sua viagem se depara com um crime que não cometeu. Do elenco fazem parte os atores F5. O duo Mano a Mano, composto pelos irmãos e guitarristas André Santos e Bruno Santos, apresenta o espetáculo Trilogia das Sombras no sábado, 17, no Centro Cultural de Belém (CBB) em Lisboa. Misturando música, performance e artes plásticas, o trabalho foi pensado como homenagem à vida e à obra da artista plástica madeirense Lourdes Castro (1930-2022). Os bilhetes custam entre €10 e €15.6. Como o próprio nome indica, a exposição Senhoras e Senhores, O Espetáculo Vai Começar: Georges Méliès e o Cinema de 1900 é dedicada à obra do cineasta e encenador francês Georges Méliès, que realizou mais de 500 filmes entre 1896 e 1912.Promovida pelo Município de Oeiras, em colaboração com o BPI – Fundação "la Caixa" e a Cinémathèque Française, a mostra vai estar patente nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, até 25 de fevereiro. A entrada é livre, mediante inscrição prévia.