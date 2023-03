A derradeira balada dos seis de Laurel Canyon

“Quanto tempo é que isto vai levar?” – pergunta Billy Dunne (Sam Claflin), guitarrista e vocalista de um sexteto também encabeçado por Daisy Jones (Riley Keough), no primeiro encontro com a câmara. São 20 anos de silêncio que se quebram pela primeira vez e há nele a energia e a mágoa da velha glória do passado, envolta na familiar bandeira do sexo, drogas e rock ‘n’ roll, perdida pelo caminho quando o pico da fama ditou o fim abrupto do projeto.