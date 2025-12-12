Música, ilustrações e circo: o fim de semana em 7 planos

O fim de semana traz concertos em Lisboa, um festival dedicado às artes circenses em Águe­da e uma mostra de ilustrações na Maia.

O espetáculo "Fuera de Stock”, da companhia Edu Manazas, pode ser visto este fim de semana em Águe­da

O espetáculo "Fuera de Stock”, da companhia Edu Manazas, pode ser visto este fim de semana em Águe­da MaiIbarguen

1. O plano do final de semana tem início em Lisboa e há muita música para ouvir. Começamos pelo concerto de Tito Paris no Coliseu dos Recreios, esta sexta, 12 de dezembro. O espetáculo celebra a carreira do cantor cabo-verdiano de 62 anos e abre espaço para o próximo disco, que incluirá o single Feitice e Amor, lançado em maio deste ano.

Com mais de quatro décadas de trabalho, Tito Paris é um dos nomes maiores da música lusófona e vai mostrá-lo no palco lisboeta, em formato 360º. Os bilhetes custam entre €20 e €40 e podem ser comprados aqui.



O músico Tito Paris vai subir a palco no Coliseu dos Recreios, em Lisboa DR

2. Seguimos pela música, desta feita a Norte, com espetáculo em dose dupla. Falamos de Concerto 1, o regresso do brasileiro Cícero aos palcos portugueses, acompanhado por uma orquestra virtual projetada ao vivo. Em palco, Cícero percorrerá o seu repertório consagrado de discos como Canções de Apartamento (2011), Sábado (2013) e Cosmo (2020), e introduz temas do mais recente projeto, Uma Onda em Pedaços, trabalho que marca uma nova fase criativa.

A viagem tem início no Centro de Artes e Espetáculos de Vale de Cambra, Aveiro (esta sexta, 12 de dezembro, 21h30), passando depois pelo Cine-Teatro de Amarante (sábado, 13, 21h30), e tem ainda paragem no Teatro Maria Matos, em Lisboa, a 15 de dezembro (21h). Os bilhetes custam €13, €10 e €22, respetivamente.

3. De ouvidos recheados, passamos para outros palcos, em Lisboa. Silêncio, fábula e delírio cruzam-se em Ponto Morto, a nova montagem do texto de Hélio Sussekind, encenada por Camilo Bevilacqua, que chega esta sexta ao Teatro Ibérico.

A peça - uma travessia entre pai e filho através de uma floresta - ganha vida com Daniel Martinho e Danilo da Mata, num encontro artístico entre Brasil, África e Portugal. Em cena dias 12, 13, 15, 18, 19 e 20 de dezembro (21h) e a 14 e 21 (17h), o espetáculo mergulha no humor, no absurdo e na ternura que resiste à exaustão. Os bilhetes custam €10 e podem ser adquiridos aqui.

4. No sábado, dia 13 , a Avenida da Liberdade em Lisboa será o palco de 10 concertos abertos ao público, organizados pelo Hot Clube de Portugal, escola de música e o clube de jazz mais antigo de toda a Europa, operando desde 1948. Os concertos do evento Jazz in Avenida começam às 12h da manhã e terão lugar em vários pátios, janelas e esplanadas no perímetro da Avenida.



O quarteto de Maria Barankievicz vai atuar no Capitólio, no âmbito do evento Jazz in Avenida DR

5. Este fim de semana, em Lisboa, há música para (quase) todos os gostos. No sábado, 13, restaurante Micro Burgers & Music, no Lx Factory, vai acolher a terceira edição da festa VOID 360. A cargo da música, vão estar os DJ's Chino, Renan Mendes e Vince Bowen. A entrada é livre e as portas abrem às 21h.

6. Em Águe­da, no centro de artes da cidade, começa esta sexta-feira, 12, a segunda edição do Circusfest. Dedicado à arte circense, o programa tem início às 21h, com a apresentação do espetáculo Latas, da Companhia D´Click.

No sábado, às 11h, pode assisir ao circo contemporâneo Astolfo no Café Concerto do Parque Municipal Alta Vila, e às 21h, é a vez da companhia Edu Manazas apresentar o espetáculo Fuera de Stock. O festival termina no domingo, às 17h, com a apresentação de WC, de Daniel Cebrián. O espetáculo Astolfo tem entrada livre, e os restantes custam €4.

7. A UIVO – Mostra de Ilustração da Maia regressa esta sexta-feira, 12, para uma 15ª edição, no Fórum da Maia. Desta vez sob o mote Como seria o Mundo (s)em guerra?, as exposições vão incluir trabalhos de mais de 40 ilustradores nacionais e internacionais. As portas estão abertas até 1 de março de 2026 e a entrada é livre.