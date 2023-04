Sarah McCoy, um talento invulgar para descobrir ao vivo

Algumas conclusões tiram-se num ápice: basta às vezes escutar uma batida eletrónica, um piano, uma voz a cantar. Um exemplo? Sarah McCoy e o seu mais recente álbum High Priestess (2023), disco rapidamente arrebatador de uma pianista, cantora e compositora de exceção, de recorte clássico mas com capacidade de surpreender pelas soluções criativas que encontra para as canções.



Norte-americana, nascida em 1985, Sarah McCoy conta agora com dois álbuns editados (estreou-se em 2019 com Blood Siren) e estará em Portugal em digressão a provar que é mesmo um talento especial.





A carregar o vídeo ... Sarah McCoy - 'Go Blind'

Tem concertos marcados nos teatros municipais de Bragança e da Covilhã, esta 4ª e 5ª (5 e 6 de abril), seguindo daí para o Teatro-Cine de Pombal (sábado, dia 8) e para o Teatro Maria Matos, em Lisboa (segunda-feira, 10). A não perder.