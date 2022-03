Já são conhecidos os primeiros nomes a atuar na cerimónia dos Grammy

As mais lidas GPS

Billie Eilish, Lil Nas X ou Olivia Rodrigo são algumas das primeiras confirmações com atuação marcada na 64.ª edição dos prémios Grammy. A cerimónica decorre em Las Vegas, dia 3 de abril.

A The Recording Academy [órgão responsável pela organização dos prémios] anunciou esta terça feira a primeira lista de artistas com atuação agendada na 64.ª edição dos Grammy. Ao palco da noite mais importante da indústria da música subirão os nomeados Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Lil Nas X com participação de Jack Harlow e Olivia Rodrigo.