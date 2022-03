Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

A música, a reivindicação do lugar do corpo trazida a palco ou um plano para o dia do pai recheado. Aproveite o fim de semana, nós damos-lhe o melhor plano.

1. A artista brasileira Bebel Gilberto, referência da Bossa Nova, está de regresso a Portugal para apresentar Agora, o disco editado em 2020. Dia 19, no Convento de São Francisco, em Coimbra, e dia 20 no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril, ouvem-se temas novos mas também clássicos de um repertório que se iniciou em 1986 com o EP homónimo. Desde então, a cantautora, filha dos músicos João Gilberto e Miúcha, trabalhou com Caetano Veloso, Mark Ronson ou David Byrne e atuou em casas icónicas como o Carnegie Hall, em Nova Iorque ou o Royal Festival Hall, em Londres. Os bilhetes para Coimbra e Lisboa podem ser adquiridos aqui e aqui, respetivamente, ou através dos locais habituais, e os espetáculos têm início às 21h30.