Entrevista a Sérgio Godinho: "Não consigo estar muito tempo sem criar"

Aos 73 anos, Sérgio Godinho está longe de antever o fim da carreira. Em 2019 já editou um romance, Estocolmo, e leva o mais recente disco, Nação Valente, aos Coliseus de Lisboa e do Porto - entre numerosos outros projetos

Mal apontamos o intervalo mais ou menos regular de sete anos que, desde 2000, se tem verificado entre os seus álbuns de originais, Sérgio Godinho põe-se logo a enumerar tudo o que esteve a fazer de 2011 (ano da edição de Mútuo Consentimento) até agora: as obras de ficção narrativa, a peça Onde Vamos Morar, que integrou como ator, os concertos de várias formas e tamanhos ou os álbuns ao vivo, em que "até apareceram alguns temas inéditos".



Em resumo: "Quando veio o Nação Valente nem reparei que eram ou deixavam de ser sete anos. Quanto a mim, são uns falsos sete anos."



É um impulso que não consegue evitar, o de se estar sempre a mexer, uma vontade que, aos 73 anos, mantém ainda a boa distância pensamentos de dar por terminada a carreira de 50. "Preenche- -me muito estar nos palcos, independentemente de que modalidade for", explica, comparando-se, no âmbito das artes performativas, a "uma máquina que se põe em movimento e, uma vez posta a funcionar, tem de se levar até ao fim, é uma inevitabilidade". Porém, esclarece: "Não é nenhuma compulsão. Simplesmente não consigo estar muito tempo sem criar."



A chegada do 18º álbum de estúdio era, portanto, uma questão de tempo. De Nação Valente, de janeiro do ano passado, constam dez canções com letra de Godinho e composição de músicos tão distintos quanto Nuno Rafael (Peste & Sida), Hélder Gonçalves (Clã) ou Pedro da Silva Martins (Deolinda).



"Eu gosto de variar os registos, as canções aguentam-se bem em todos eles, são muito plásticas", e o resultado coloca Nação Valente entre os registos mais diversificados da sua carreira - do blues a meio tempo de Grão da Mesma Mó, com música de David Fonseca, à delicadeza do pequeno conto Mariana Pais, 21 Anos, composto pelo amigo de largos anos, José Mário Branco: "As canções vêm de sítios diferentes, mas acabo por senti-las muito como minhas".



No centro temático destas canções está a faixa-título, cujos versos ecoam o passado interventivo de um compositor tornado símbolo da luta pela democracia no país: "Fronteiras antigas/fronteiras abertas/Quero um país de ideias libertas."



Apesar de tudo, avisa: "Nunca fui um missionário, não tenho nenhuma boa nova a propagar, mas é evidente que quero estimular as pessoas com o que canto", o que passa, neste caso, pela ideia de que "há que ir em frente, mesmo que nem sempre sejamos valentes".



A resiliência é um valor que corre lado a lado com as letras de amor e pequenas narrativas que compõem boa parte do seu universo musical - "sempre gostei de contar, ouvir e ler histórias" -, e que, nos últimos anos, têm ganho maior fôlego: em fevereiro, editou o seu segundo romance, Estocolmo, uma exploração da síndrome do mesmo nome, entre um rapaz de 20 anos e uma mulher com o dobro da idade. Sobre o livro, comenta que inverteu "propositadamente" os papéis habituais de vítima e captor: "É muito mais raro ser uma mulher a encerrar um rapaz, e achei interessante ver como seriam os dados do problema nessas circunstâncias."



A entrada no mundo da escrita de romances foi, para Godinho, "como um dique que se abriu". Não sabe bem explicar, admite: "Há algo de misterioso nisso, é como se tivesse encontrado uma voz própria que não conhecia." Revela que sente "gozo nesse processo de ir descobrindo para onde vão as personagens, qual a sua interação, o que querem da vida", lembrando que da sua escrita sempre fizeram parte personalidades fortes em situações difíceis, "sendo a Etelvina, talvez, um caso paradigmático".



Escrever tem-se tornado "prazer e vício", em simultâneo, para o músico: "Quando acabo, estranho não poder avançar, tenho logo de começar algo novo."



É neste ritmo que Sérgio Godinho prepara os concertos nos Coliseus de Lisboa e Porto, a mais recente sagração de um percurso de que se orgulha. Admite que "as canções mais conhecidas podem ser um peso, ainda que continue a ter prazer em cantá-las, em partilhar isso com o público", sem prejuízo das restantes, que "morreram de morte natural"; e revela que "há sempre um receio de estagnação", causa provável da menor periodicidade de discos, mas que, no fundo, é "uma inquietação salutar, que leva a fazer mais e a dar o melhor de nós mesmos".



Nesse espírito, debruça-se agora sobre O Pequeno Concerto dos Medos, espetáculo adaptado da sua obra infantojuvenil O Pequeno Livro dos Medos, a estrear ainda este ano no Centro Cultural de Belém.



Quanto aos espetáculos, que terão como convidados especiais Camané, Manuela Azevedo e Filipe Raposo, promete que espelhem a "paleta de várias cores" que considera ser a sua música, um cruzamento de temas de Nação Valente com os melhores momentos até aqui registados em disco. A ideia é, como sempre, superar--se, como resume: "Os espetáculos são feitos de energia e emoção, e têm de casar bem. A energia sem emoção é seca, e a emoção sem energia é vazia. É essa união que procuro."



