“Devagar, de mansinho”, os Zarco renasceram com canções

Partiram do silêncio após a morte do amigo e baixista Gastão Reis. Anos volvidos, regressam com "Não Lembra Ao Diabo". Falámos com a banda e visitámos o novo estúdio da sua editora, a Cuca Monga.

Quase quatro anos depois, os Zarco rasgaram o silêncio. Um silêncio que vinha desde a última nota do disco de estreia Spazutempo (2019), uma linha de piano arpejada que se vai desvanecendo até ao silêncio absoluto. A vida tinha-lhes trocado as voltas desde a trágica morte do baixista Gastão Reis, vítima da explosão do prédio onde residia, em Lisboa, no fim de 2020.