Maria Bethânia e João Gomes vão atuar no Coala Festival Portugal

O festival português, que este ano acontece em maio no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, junta mais dois nomes aos já anunciados Bonga, Slow J e Lulu Santos.

Gonçalo Correia 13 de janeiro de 2026 às 12:44
Em 2022, Maria Bethânia atuou na versão brasileira do festival Coala, em São Paulo, no Brasil Mauricio Santana/Getty Images

A organização do Coala Festival Portugal, festival que terá a sua terceira edição entre 30 e 31 de maio deste ano, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, acaba de anunciar mais dois nomes ao cartaz.

A cantora e compositora brasileira Maria Bethânia, nome histórico da Música Popular Brasileira, e o mais jovem cantor e compositor brasileiro e nordestino João Gomes, de apenas 23 anos mas já com êxitos como Aquelas Coisas e Meu Pedaço de Pecado, são as mais recentes confirmações do festival.

Anteriormente, a organização do Coala Festival Portugal - versão portuguesa de um festival (Coala) originalmente criado no Brasil, com curadoria de Gabriel Andrade, sócio-fundador da edição brasileira, e do músico e escritor Kalaf Epalanga - tinha já anunciado concertos de Slow J, Bonga e Lulu Santos para a terceira edição do evento.

O festival é apresentado como um evento que se propõe a "criar encontros únicos e celebrar a música portuguesa como espaço de identidade, cultura e partilha". Neste momento, os passes gerais para os dois dias .

