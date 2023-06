Entre o hip-hop e as músicas do mundo, o Alentejo e o Algarve entram em modo festival

Na Praia da Rocha e em Loulé, em Sines e Porto Covo, este verão é também sinónimo de festivais de música. No Sul do País vão atuar artistas como 50 Cent, Burna Boy, Little Simz, Horace Andy e Gilsons.