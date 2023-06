Lewis Capaldi suspende digressão para se ajustar à síndrome de Tourette

O cantor Lewis Capaldi anunciou que vai fazer uma pausa nas digressões "num futuro próximo", dizendo que "ainda está a aprender a ajustar-se ao impacto da doença de Tourette".

O artista tomou esta decisão após ter tido dificuldades durante a sua atuação no Festival de Glastonbury no dia 24. Os fãs acabaram por cantar para ele, depois de ter parado durante a canção Someone You Loved. Em palco, perdeu a voz e os tiques impediram-no de cantar.

"O facto de isto provavelmente não ser uma surpresa não torna mais fácil escrever, mas lamento muito informar que vou fazer uma pausa nas digressões num futuro próximo", escreveu Capaldi nas redes sociais.

"Costumava desfrutar de cada segundo de espetáculos como este e esperava que três semanas de ausência me resolvessem o problema. Mas a verdade é que ainda estou a aprender a adaptar-me ao impacto da minha Tourette e no sábado, tornou-se óbvio que preciso de passar muito mais tempo a pôr a minha saúde mental e física em ordem, para poder continuar a fazer tudo o que adoro durante muito tempo."

De acordo com a sua página, Capaldi tinha planeado 26 espetáculos entre o final de junho e outubro, com concertos na Austrália, Ásia e Europa.

Capaldi lamenta a todos os que tenham bilhetes para os seus concertos, mas precisa de se "sentir bem para atuar ao nível que todos vocês merecem". "Tocar para vocês todas as noites é tudo com que sempre sonhei, por isso esta foi a decisão mais difícil da minha vida. Voltarei assim que puder", escreveu.

Capaldi agradeceu também à família, aos amigos, à equipa, aos profissionais de saúde e a todos os que o apoiaram "nos bons momentos e ainda mais neste último ano, em que precisei mais do que nunca".