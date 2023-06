Dança com o Elétrico, enchente com o Marés Vivas: 3 festivais a ir no Norte do País

Dança este fim de semana com Todd Terje e Carl Craig, ir a Gaia ver Black Eyed Peas, J Balvin, Da Weasel e Slow J em julho ou recordar o passado com Prodigy, Limp Bizkit e James em agosto: há muito para ver e ouvir este verão.

O Primavera Sound deu o mote, ainda antes da chegada oficial do verão - e com Rosalía, Kendrick Lamar, Blur e muita chuva à mistura -, mas o calendário de festivais de música vai acelerar neste final de junho no Norte do País, com propostas que se estendem até finais de agosto.