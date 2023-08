O mar, a serra e o rio encontram-se à mesa em Azeitão

O Wine Corner by José Maria da Fonseca coloca em evidência os produtos da região, unidos pela visão do chef Luís Barradas.

Natural de Setúbal, Luís Barradas, o chef consultor do Wine Corner by José Maria da Fonseca pôs na carta de verão do restaurante tudo o que sabe sobre a região onde cresceu. Das memórias de infância surgem o pescado de Sesimbra e os bivalves e choco do rio Sado, além do mel e dos queijos da Serra da Arrábida.