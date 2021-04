Circuito Lisboa: os pequenos concertos estão de volta

As mais lidas GPS

Depois de meses encerradas devido à segunda vaga da crise pandémica, 12 pequenas e médias salas de espetáculos lisboetas vão reabrir a partir de segunda-feira, 3 de maio, para receber centenas de artistas portugueses no contexto do Circuito Lisboa, implementado para apoiar o ecossistema da música independente em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.