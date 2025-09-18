Camané e Janeiro nomeados para os Grammy Latinos

O fadista foi nomeado na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" e Janeiro na de "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa". Bad Bunny foi o mais nomeado.

O músico e cantor português Janeiro viu o seu álbum "Fugacidade" reconhecido nas nomeações

O músico e cantor português Janeiro viu o seu álbum "Fugacidade" reconhecido nas nomeações D. R.

Os músicos portugueses Camané e Janeiro estão nomeados para os prémios de música Grammy Latinos, que serão entregues a 13 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos, foi esta quinta-feira anunciado.

O fadista Camané está nomeado com o álbum Ao vivo no CCB -- Homenagem a José Mário Branco, na categoria de "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa", enquanto Janeiro é candidato ao Grammy Latino de "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa", com o disco Fugacidade.

Camané já tinha estado nomeado para os Grammy Latinos em 2020, juntamente com o pianista Mário Laginha, com o álbum Aqui está-se sossegado, a partir do repertório de fado.

Para o músico Janeiro, esta é uma estreia nas nomeações nos Grammy Latinos, às quais chega com o terceiro de originais a solo.

Em abril passado, Camané foi distinguido nos Play, os prémios da música portuguesa, na categoria de "Melhor Álbum de Fado" com este disco ao vivo, editado com o selo da Warner Music Portugal.

O álbum inclui 18 canções com poemas de David Mourão-Ferreira, Alexandre O'Neill, Manuela de Freitas ou do próprio José Mário Branco, todas musicadas por ele.

Em entrevista à Lusa em 2024, quando o álbum saiu, Camané recordava a relação de aprendizagem e de trabalho de duas décadas com aquele cantautor, arranjador e produtor, que morreu em 2019.

"Ele criou uma sonoridade para mim, mesmo nos fados tradicionais, no meu fado, ajudou-me a criar essa sonoridade. [...] Eu sinto que o José Mário foi mais um professor que eu tive na vida", disse Camané, 58 anos.

Henrique Janeiro, 31 anos, natural de Coimbra e que assina musicalmente apenas com o apelido, editou Fugacidade em setembro do ano passado, sendo o "corolário de experiências dos últimos anos", como se lê no texto de apresentação do disco.

O músico editou há dez anos o EP de estreia, Janeiro, gravado num estúdio caseiro. O primeiro álbum, Frag.men.tos, chegou em 2018, ano em que participou no Festival da Canção com o tema (sem título).

Com uma sonoridade que mistura a canção portuguesa, a música popular brasileira, o jazz e a eletrónica, Janeiro editou ainda em 2020 o álbum Sem Tempo, assim como a versão acústica deste, intitulada Com Tempo.

Lançou depois, em colaboração com o músico brasileiro Paulo Novaes, o EP Proto-colar, vol.1 e o álbum Proto-colar, vol.2.

Atualmente a trabalhar num novo álbum, que deverá ser editado em 2026, Janeiro dedica-se também à produção musical e ao 'sound design'.

A 26.ª edição dos Grammy Latino é liderada pelo músico porto-riquenho Bad Bunny, com 12 nomeações, pelo álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF).

Bad Bunny atuará em Portugal a 26 e 27 de maio de 2026, no Estádio da Luz, em Lisboa, e estes concertos fazem parte de uma digressão internacional dedicada àquele álbum nomeado.

O músico é candidato em categorias como "Melhor Álbum do Ano" ou "Melhor Gravação" e "Canção do Ano", nestes casos com uma dupla nomeação em cada com as músicas Baile Inolvidable e DTmF.

Da lista de nomeados dos Grammy Latinos destaque ainda para a artista trans brasileira Liniker, que soma seis nomeações com o álbum Caju.

Liniker, que em 2022 foi a primeira mulher trans a vencer um Grammy Latino, atua a 10 de outubro na Meo Arena, em Lisboa, e no dia seguinte no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.