Sábado – Pense por si

Música

Camané e Janeiro nomeados para os Grammy Latinos

O fadista foi nomeado na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" e Janeiro na de "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa". Bad Bunny foi o mais nomeado.

Capa da Sábado Edição 16 a 22 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de setembro
Lusa 18 de setembro de 2025 às 11:04
O músico e cantor português Janeiro viu o seu álbum 'Fugacidade' reconhecido nas nomeações
O músico e cantor português Janeiro viu o seu álbum "Fugacidade" reconhecido nas nomeações D. R.

Os músicos portugueses Camané e Janeiro estão nomeados para os prémios de música Grammy Latinos, que serão entregues a 13 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos, foi esta quinta-feira anunciado.

O fadista Camané está nomeado com o álbum Ao vivo no CCB -- Homenagem a José Mário Branco, na categoria de "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa", enquanto Janeiro é candidato ao Grammy Latino de "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa", com o disco Fugacidade.

Camané já tinha estado nomeado para os Grammy Latinos em 2020, juntamente com o pianista Mário Laginha, com o álbum Aqui está-se sossegado, a partir do repertório de fado.

Para o músico Janeiro, esta é uma estreia nas nomeações nos Grammy Latinos, às quais chega com o terceiro de originais a solo.

Em abril passado, Camané foi distinguido nos Play, os prémios da música portuguesa, na categoria de "Melhor Álbum de Fado" com este disco ao vivo, editado com o selo da Warner Music Portugal.

O álbum inclui 18 canções com poemas de David Mourão-Ferreira, Alexandre O'Neill, Manuela de Freitas ou do próprio José Mário Branco, todas musicadas por ele.

Em entrevista à Lusa em 2024, quando o álbum saiu, Camané recordava a relação de aprendizagem e de trabalho de duas décadas com aquele cantautor, arranjador e produtor, que morreu em 2019.

"Ele criou uma sonoridade para mim, mesmo nos fados tradicionais, no meu fado, ajudou-me a criar essa sonoridade. [...] Eu sinto que o José Mário foi mais um professor que eu tive na vida", disse Camané, 58 anos.

Henrique Janeiro, 31 anos, natural de Coimbra e que assina musicalmente apenas com o apelido, editou Fugacidade em setembro do ano passado, sendo o "corolário de experiências dos últimos anos", como se lê no texto de apresentação do disco.

O músico editou há dez anos o EP de estreia, Janeiro, gravado num estúdio caseiro. O primeiro álbum, Frag.men.tos, chegou em 2018, ano em que participou no Festival da Canção com o tema (sem título).

Com uma sonoridade que mistura a canção portuguesa, a música popular brasileira, o jazz e a eletrónica, Janeiro editou ainda em 2020 o álbum Sem Tempo, assim como a versão acústica deste, intitulada Com Tempo.

Lançou depois, em colaboração com o músico brasileiro Paulo Novaes, o EP Proto-colar, vol.1 e o álbum Proto-colar, vol.2.

Atualmente a trabalhar num novo álbum, que deverá ser editado em 2026, Janeiro dedica-se também à produção musical e ao 'sound design'.

A 26.ª edição dos Grammy Latino é liderada pelo músico porto-riquenho Bad Bunny, com 12 nomeações, pelo álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF).

Bad Bunny atuará em Portugal a 26 e 27 de maio de 2026, no Estádio da Luz, em Lisboa, e estes concertos fazem parte de uma digressão internacional dedicada àquele álbum nomeado.

O músico é candidato em categorias como "Melhor Álbum do Ano" ou "Melhor Gravação" e "Canção do Ano", nestes casos com uma dupla nomeação em cada com as músicas Baile Inolvidable e DTmF.

Da lista de nomeados dos Grammy Latinos destaque ainda para a artista trans brasileira Liniker, que soma seis nomeações com o álbum Caju.

Liniker, que em 2022 foi a primeira mulher trans a vencer um Grammy Latino, atua a 10 de outubro na Meo Arena, em Lisboa, e no dia seguinte no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Artigos Relacionados
Tópicos Música Liniker José Mário Branco Lisboa Warner Music Portugal Mário Laginha Manuela de Freitas Alexandre O'Neill Estádio da Luz Coimbra Estados Unidos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

Camané e Janeiro nomeados para os Grammy Latinos