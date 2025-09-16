Sábado – Pense por si

Morreu o ator Robert Redford

O ator e realizador tinha 89 anos.

Diogo Barreto 16 de setembro de 2025 às 13:21
Photo by Arthur Mola/Invision/AP

Morreu Robert Redford. O ator de 89 anos ficou conhecido por filmes como Butch Cassidy, Todos os Homens do Presidente, A Golpada, O Último Castelo ou Cavalheiro com Arma. A morte foi anunciada em comunicado por Cindi Berger, citada pelo jornal norte-americano The New York Times.

Redford recebeu o Óscar de Melhor Realizador pelo filme Gente Vulgar, de 1980. Como realizador somou sucessos e fracassos, mas o maior sucesso foi com o filme Quiz Show, sobre o escândalo televisivo da década de 1950 que também influenciou o romance de Philip Roth, Zuckerman Unbound

Durante uma era, Redford foi um dos atores mais desejados de Hollywood pelo seu charme e amplitude: tanto era capaz dos dramas mais melancólicos como das comédias ou até thrillers

Mais tarde na carreira foi um dos propulsores do movimento de cinema independente de Sundance.

