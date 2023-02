Beyoncé anuncia digressão mundial do disco Renaissance

Beyoncé anunciou uma digressão mundial de 44 concertos de estádio para apresentar Renaissance, o aclamado sétimo álbum de estúdio, do ano passado, na Europa e América do Norte.



A porção europeia da Renaissance World Tour começa a 10 de maio em Estocolmo, na Suécia, e termina a 27 de junho em Varsóvia, Polónia. Os países mais visitados são Inglaterra, com cinco datas, França e Alemanha, cada uma com três, e os Países Baixos, com duas, passando a digressão ainda pela Bélgica, Escócia e Espanha. Portugal, desta vez, fica de fora.





A carregar o vídeo ... Beyoncé - Break My Soul

A comitiva segue depois para a América do Norte, onde, até finais de setembro, completa as restantes 25 datas da digressão entre o Canadá e os Estados Unidos.Renaissance, um registo de mudança estilística considerável para a cantora pop, assume um registo inspirado no house, no disco e em outros ritmos fundacionais da música de dança negra americana, patentes no seu single de apresentação, Break My Soul.A fusão de estilos de dança foi universalmente aclamada como um regresso em grande para uma artista entre álbuns desde 2018 - ano em que editou, com o marido, Jay-Z, Everything is Love, sob o pseudónimo coletivo The Carters -, e nomeado a nove Grammys, incluindo Álbum do Ano, na cerimónia de 2023.A homenagem à comunidade queer do disco foi criticada aquando da sua mais recente performance ao vivo, a primeira em quatro anos, quando recebeu cerca de €22 milhões para dar um concerto privado no Dubai, estado dos Emirados Árabes Unidos - um país com leis e práticas discriminatórias da comunidade LGBT+.Ainda assim, é esperado que a Renaissance World Tour - a primeira de Beyoncé desde 2016, ano do lançamento do seu último disco a solo, Lemonade - gere uma corrida desenfreada às bilheteiras, que ainda não abriram e irão prioritizar os membros do clube de fãs da cantora.A última passagem de Beyoncé por Portugal foi em 2014, altura em que deu três concertos na Altice Arena, em Lisboa, na sequência do álbum homónimo Beyoncé.