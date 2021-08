Ciclo de concertos multidisciplinares na Casa do Capitão

As editoras independentes Cuca Monga, CelesteMariposa, Discotexas, Lovers&Lollypops, Monster Jinx e Omnichord Records são a cara do Coletivo, um projeto criativo nascido no ano passado e que sobe agora sobe aos palcos da Fábrica do Pão e do terraço da Casa do Capitão, em Lisboa.