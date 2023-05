Quem é Loreen, a vencedora recordista da Eurovisão?

Depois de Euphoria, Tattoo. Foi com estas duas canções que Loreen, a representante da Suécia na Eurovisão, obteve as suas vitórias na competição, tornando-se a primeira cantora a ganhar duas vezes. O recorde só tinha sido alcançado pelo cantor irlandês Johnny Logan, em 1980 e 1987.



A primeira vitória deu-se em 2012 e a segunda, na noite de sábado, 13. Mas quem é a recordista Lorine Zineb Nora Talhaoui, o verdadeiro nome de Loreen? Tem 39 anos e nasceu em Estocolmo em 1983, tendo ascendência marroquina. Em 2004, participou na edição sueca do programa televisivo de talentos Ídolos e ficou em quarto lugar. A partir daí, lançou várias canções de sucesso: o primeiro single surgiu em 2005, com o nome The Snake. Loreen também foi apresentadora de televisão e duas das suas canções chegaram ao top20 da Suécia: Crying Out Your Name (2012) e Statements (2017).Foi nesse último ano que revelou ser bissexual.A cantora e produtora participou três vezes no Melodifestivalen, o Festival da Canção sueco em que é escolhida a canção a levar à Eurovisão: em 2011, 2012 e 2023. De acordo com a BBC, Loreen teve que ser convencida pela sua equipa a juntar-se à edição deste ano. Para tomar a decisão, precisou de quatro semanas.Agora, torna-se recordista ao lado do irlandês Johnny Logan, que venceu a competição em 1987 e 1980, com Hold Me Now e What's Another Year respetivamente.A sua vitória também torna a Suécia no país com mais vitórias na competição, ao lado da Irlanda: ambas têm sete.Reveja a atuação: