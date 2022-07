Cinco concertos a não perder no Super Bock Super Rock

Leon Bridges

Não é cabeça de cartaz, mas é dos mais ansiados do festival. Sagrado jovem mestre da música negra em todas as suas vertentes – blues, soul, R&B, jazz ou afrobeat – apresenta no dia 14 o seu mais recente registo, Gold-Diggers Sound, em que solidifica a sua sonoridade de assinatura. Antes, a 12 de julho, atua no Coliseu do Porto.